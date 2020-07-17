Архангельск, , 14:49 — REGNUM В Архангельской области за сутки скончались 13 человек с COVID-19. Обще число летальных исходов пациентов с новой инфекцией в регионе выросло до 129. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном штабе.

По данным штаба, за сутки в области выявили 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 с начала пандемии увеличилось до 7608.

Напомним, причины гибели пациентов с COVID-19 выясняет региональная комиссия. Каждую неделю эксперты анализируют по два десятка смертей. Региональный штаб отмечал, что не все пациенты с коронавирусной инфекцией умирают от COVID-19.