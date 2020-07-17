Павлодар, Казахстан, , 14:45 — REGNUM Руководитель одного из управлений администрации Павлодарской области Казахстана подозревается в хищении бюджетных средств, сообщили 17 июля в региональной антикоррупционной службе.

По версии следствия, государственный служащий подписывал фиктивные акты выполненных работ без фактического выполнения работ подрядной организацией. Общая сумма похищенных средств оценивается в 2,6 млн тенге ($6,29 тыс.).

Напомним, бывший руководитель управления здравоохранения Чимкента подозревается в хищении бюджетных средств. По версии следствия, госслужащий совместно с главврачом первой городской клинической больницы похитил 52 млн тенге ($126 тыс.).

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