Хабаровск, , 14:45 — REGNUM Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания в Хабаровске 32-летний гражданина, подозреваемого в приготовлении теракта.

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На видео силовики вытаскивают подозреваемого из машины, надевают на него наручники. В рюкзаке, принадлежащем предполагаемому боевику, обнаружено холодное оружие, готовые бутылки с зажигательной смесью, а также флаг международной террористической организации. В телефоне у выходца одной из центральноазиатских республик нашли видео присяги террористам и переписку с обсуждением планируемого теракта.

Как сообщало ИА REGNUM 17 июля в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из центральноазиатских республик, который, по данным ведомства, планировал совершить теракт, применив зажигательные устройства в людных местах. Указания о теракте подозреваемый 1988 года рождения получил от главарей международных террористов.