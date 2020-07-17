Дербент, Дагестан, , 14:49 — REGNUM Доследственная проверка организована в Дагестане по факту гибели двухлетнего ребенка после падения из окна многоэтажного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Трагедия произошла накануне вечером в городе Дербенте. По предварительным данным, примерно в 19:30 ребенок поднялся на подоконник приоткрытого окна, откуда выпал с высоты седьмого этажа. От полученных травм малыш умер на месте.

Из взрослых в квартире в момент трагедии была лишь мать ребенка, которая в это время находилась в ванной комнате.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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