Оренбург, , 14:35 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 июля, от коронавирусной инфекции скончался один пациент. Летальный исход зафиксирован в COVID-центре Бузулука, умер горожанин 1972 года рождения, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в стационарах лечение от болезни проходят 779 пациентов, из них 50 находятся в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 173 пациента.

С начала пандемии в регионе выявлено 5 352 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 4 013 пациентов. Скончались 33 человека.

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