Ташкент, , 14:28 — REGNUM Бесплатные лекарства будут выдавать пациентам в Узбекистане, которые проходят лечение от COVID-19 на дому. Об этом сообщает 17 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на решение специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

В список лекарств вошли «Гидроксихлорохин», «Азитромицин», «Парацетамол» и витамин С. Правительство поручило министерству здравоохранения сформировать резерв в 50 тыс. комплектов препаратов и организовать систему доставки лекарств по адресам пациентов.

Напомним, 15 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал министерство здравоохранения республики и региональные власти за работу по борьбе с коронавирусом. Глава государства поручил усилить работу скорой помощи и лабораторий по проведению тестов.

Читайте также: Граждан Узбекистана, застрявших на границе в России, доставят домой