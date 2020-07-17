Мурманск, , 14:27 — REGNUM В Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 44 — за сутки скончались два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, 16 июля в регионе выявили 163 новых случая заболевания CОViD-19. Среди новых пациентов — 124 мурманчанина, 25 североморцев. Диагноз подтвердили также у 12 жителей Мнчегорска, у семи жителей Кольского района и двух апатитчан.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 7943.