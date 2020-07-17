Душанбе, , 14:24 — REGNUM Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции внесли коррективы в учебный процесс в Таджикистане. Учебный год в стране начнётся 17 августа. Об этом министр образования и науки Таджикистана Махмадюсуф Имомзода сообщил на пресс-конференции.

По его словам, до 1 сентября школьники и студенты будут заниматься повторением пройденного ранее материала. Это, по словам министра, должно поспособствовать адаптации после длинных каникул.

Имомзода добавил, что в случае возникновения второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране и введения повторного режима изоляции, будут проводиться телеуроки.

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Напомним, что занятия в школах прекратились 27 апреля.

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