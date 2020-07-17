Прага, , 14:31 — REGNUM Знакомый экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, чешский журналист Мартин Лариш опроверг какие-либо связи со специальными службами своей страны. Об этом сообщает 17 июля Русская служба BBC.

Ранее предположение о том, что Лариш является кадровым сотрудником чешских спецслужб, появилось в СМИ. Сам чех назвал это «полным бредом» и «дезинформационным вбросом».

Лариш подтвердил, что познакомился в Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом чешского издания. Со временем знакомые стали друзьями, так как были одного возраста и имели общие интересы, однако по работе общались исключительно как коллеги.

«В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов», — подчеркнул чешский журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие полагает, что Иван Сафронов был в 2012 году завербован чешскими спецслужбами, а в 2017 году передал им секретные сведения о российской военной промышленности.

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