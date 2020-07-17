Москва, , 14:18 — REGNUM В Москве у 60% жителей выработался иммунитет к коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — цитирует мэра РИА Новости.

По его мнению, сравнение двух городов оправдано, а главная разница — в скорости распространения вируса. Если в американском мегаполисе весь процесс прошёл за месяц, то в российском — растянулся на три.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в столице выявили 575 новых случаев заражения коронавирусом.