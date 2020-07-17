Ставрополь, , 14:48 — REGNUM Шестое уголовное дело возбудили на Ставрополье против бывшего министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого. На этот раз он подозревается в покушении на получение взятки в размере свыше 40 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в июне 2019 года представитель научно-проектного центра по объектам здравоохранения и отдыха «Гипроздрав» пообещал Когарцыцкому передать в виде взятки часть денег, полученных организацией по госконтракту на строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе. Размер взятки должен был составить 43 млн 250 тыс. рублей.

В рамках договоренности Когарлыцкий способствовал оказанию поддержки АО «Гипроздрав», в частности, при ускорении проведения госэкспертизы и проверки выполненных работ по госконтракту. Однако получить взятку подозреваемый не успел, поскольку был задержан в ноябре 2019 года.

Отметим, что это не первый вменяемый Когарлыцкому преступный эпизод, связанный с АО «Гипроздрав». Ранее на экс-министра завели уголовные дела за получение от представителей организации взяток в размере 34 млн рублей и 15,5 млн рублей.

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