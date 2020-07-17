Владимир, , 14:17 — REGNUM Во Владимирской области 17 июля подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них восемь случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, семь — в Коврове, шесть — в Петушках, пять — во Владимире, по четыре — в Муроме и Юрьеве-Польском, три — в Вязниках, два — в Камешково, по одному — в Александрове, Кольчугино и Собинке.

Всего в области зарегистрированы 5133 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 4354 пациента, в том числе 99 — за последние сутки. Скончались 103 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: На детские лагеря во Владимирской области выделили 745 млн рублей

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19