Астрахань, , 14:12 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 17 июля подтверждено 39 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

6 июля в Александро-Мариинской ОКБ умер пациент 1927 года рождения с подтверждённым диагнозом COVID-19. Мужчина был постояльцем дома престарелых.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 3579 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом