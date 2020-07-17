Астрахань, , 14:10 — REGNUM В Астраханской области 17 июля подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 4144 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 784 человека. За весь период 3579 человек выздоровели и были выписаны, 39 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 2624 человека, 11 тыс. 223 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,24.

Читайте ранее в этом сюжете: Астраханские медики будут бороться с коронавирусом в Казахстане

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19