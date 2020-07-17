Москва, , 14:09 — REGNUM В Москве многие автомобилисты застрянут в пробках, сообщили 17 июля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В пресс-службе отметили, что заторы в девять баллов сопровождают москвичей всю неделю, и вечер пятницы не станет исключением.

«Сегодня многие уезжают на дачу и застрянут в пробках», — прогнозируют в департаменте.

Москвичам, желающим добраться до дома быстрее, в департаменте советуют использовать общественный транспорт. Тем, кто всё-таки выберет автомобиль, лучше отправится в дорогу или до 15:00, или после 20:00.