Москва, , 14:09 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался у 60% жителей Москвы. Об этом заявил 17 июля мэр столицы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Собянин РИА Новости.

Он добавил, что в Нью-Йорке пик заболеваемости наблюдался месяц, система здравоохранения не выдержала нагрузки. В Москве пик оказался сглажен, процесс удалось растянуть на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по данным на 17 июля скончался 4271 человек, заболевший COVID-19. В Нью-Йорке к 16 июля число умерших выросло до 18 754 человек.

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