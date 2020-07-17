Магас, , 14:08 — REGNUM В Ингушетии ежедневное количество выздоровевших пациентов растет медленными темпами уже с 26 июня. За последнюю неделю выписаны после излечения всего девять человек, заразившихся коронавирусом: пять — 14 июля, и по два — 16 и 17 июля. Такие данные приводит 17 июля федеральный оперативный штаб.

Последний раз самое большое число граждан, вылеченных от COVID-19, было зафиксировано 23 июня — 68 человек. При этом ежедневный прирост новых подвержденных случаев заражения коронавирусом в Ингушетии остается в разы выше, чем прирост выздовевших. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 27 заболевших, 16 июля — 22, 15 июля — 16.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 3393. Выздоровело за все время 2533 пациента, скончался — 71.

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