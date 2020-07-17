Барнаул, 17 июля 2020, 14:06 — REGNUM Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин полагает, что время для заявлений по поводу преодоления пика коронавируса в российских регионах ещё не пришло. Комментируя слова эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, он, в частности, отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, третьи сутки подряд в Алтайском крае регистрируется значительное число смертей среди носителей коронавируса. Ранее о том, что все регионы России прошли острую фазу, которая характеризовалась стремительным подъёмом заболеваемости COVID-19, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. В то же время, по его словам, говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя.
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