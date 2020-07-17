Барнаул, , 14:06 — REGNUM Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин полагает, что время для заявлений по поводу преодоления пика коронавируса в российских регионах ещё не пришло. Комментируя слова эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, он, в частности, отметил:

«Я считаю, что давать оценки ситуации — время ещё не пришло. Прежде всего, до сих пор нет единого стандарта учета, нет единых методик. Иммунологические данные противоречат данным выявления вируса. Кроме этого, вероятно, есть различия белковых оболочек на РНК-вирусах. На это наслаиваются политические компоненты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, третьи сутки подряд в Алтайском крае регистрируется значительное число смертей среди носителей коронавируса. Ранее о том, что все регионы России прошли острую фазу, которая характеризовалась стремительным подъёмом заболеваемости COVID-19, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. В то же время, по его словам, говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя.

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