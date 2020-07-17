Элиста, , 14:05 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Калмыкия на 17 и 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По данным ЦГМС РК в период с 15−17 часов и до конца суток 17 июля, а так же ночью и утром 18 июля местами в Республике Калмыкия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели предупреждают жителей о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17−18 июля экстренное предупреждение из-за непогоды было объявлено в Краснодарском крае. А в Ростове-на-Дону уже ликвидируют последствия непогоды — ливень превратил улицы города в водоёмы.