Солнечногорск, Московская область, , 14:05 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» полностью готова к проведению всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции выполнены все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора.

«В прошлом году в каждой смене форума «Территория смыслов» участвовала 1 000 человек. В этом году офлайн-участников меньше — от 100 до 300, но при этом каждый из них имеет по три онлайн-участника — цифровых аватаров. Все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки, потому что здоровье молодых людей для нас абсолютный приоритет. Концепция форума «Территория смыслов» всегда состояла в том, что это город единомышленников. В этом году мы отказались от некоторых объектов на площадке форума, участников стало меньше в очном формате. Это позволило учесть рекомендации по обеспечению безопасности форумчан, — отметил Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, — Все технологии, которые применены, позволят охватить гораздо больше людей из разных регионов нашей страны. Раньше мы не могли себе представить, что форум может принять всех желающих, сегодня такая возможность появилась. Мы оставим эти форматы и дальше. На форуме молодые люди могут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. Проекты носят в основном социальный характер. Грантовый конкурс молодежных инициатив — это возможность, которую можно получить и реализовать».

Официальное открытие форума состоится в субботу, 18 июля. Тогда же будет дан старт первой смены «Амбрассадоры форума». «Территория смыслов» будет проходить с 18 июля по 2 сентября 2020 года. Из-за текущей эпидемиологической ситуации во время всех шести тематических смен форума планируется проведение мероприятий в форматах оффлайн и онлайн.

«Мастерская управления «Сенеж» создавалась как современный, открытый к сотрудничеству с ведущими вузами и лучшими экспертами, всероссийский образовательный центр. Это, можно сказать, своеобразный «образовательный хаб» — от формирования важных компетенций и навыков у управленцев и разработки конкретных проектов, до обучения «Учителей будущего» современным технологиям проведения уроков у младших школьников… Все, что происходит на территории Мастерской — это возможности для всех и каждого — не только для тех, кто может позволить себе престижное образование, а для каждого активного и талантливого молодого человека из любого региона страны. Именно здесь и будет проходить форум «Территория смыслов», — рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — В рамках форума будет организовано шесть тематических смен. В этому году все смены будут включать участников, спикеров и экспертов проектов нашей платформы «Россия — страна возможностей». Сегодня и завтра со всей страны на форум заезжают 100 участников первой смены».

Цель форума «Территория смыслов» — разработка инициативы по развитию государства и общества, развитие компетенции и навыков участников форума, формирование молодежных сообществ. Совместно с участниками организаторы форума разрабатывают предложения по проведению различных активностей и форумов в период незапланированных ситуаций — в период пандемии COVID-19.

Участниками первой смены «Амбассадоры Форума» станут 100 лучших представителей форумов 2015—2019 годов, каждый из них уже сформировал свою мини-команду из онлайн-участников «Территории смыслов» и таковых сейчас 300 человек.

«Благодаря вызову, с которым столкнулся мир, онлайн и оффлайн стали не опциями, одну из которых необходимо выбрать, а полноценными форматами, дополняющими друг друга для достижения наилучшего результата. Ровно это мы и собираемся сделать в этом году на ТСonAir», — отметил Программный директор форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

Первые гости уже начали прибывать на Форум в пятницу, 17 июля. Каждого заезжающего на «Территорию смыслов» после прохождения контрольно-пропускного пункта (КПП) и досмотра багажа осматривают медики — измеряют температуру тела и проверяют наличие актуальных медицинских документов.

Все приехавшие на Форум в день прибытия сразу сдают тест на COVID-19. В целях безопасности до получения его результата участники будут находиться в комнатах, куда будет организована доставка питания. Непосредственно на площадку форума для участия в мероприятиях они смогут выйти только после получения отрицательных результатов теста. Участники во время пребывания в «Сенеже» будут сдавать тесты еще два раза — на третий день смены и в последний день перед отъездом домой.

На территории форума созданы комфортные условия для проживания гостей — построены девять четырехкомнатных домиков, каждый площадью 90 м.кв. Они рассчитаны на размещение 20 человек, но в этом году, для соблюдения требования социального дистанцирования, в них будет проживать по 10 участников и по одному волонтеру, который будет сопровождать ребят во все дни их участия в форуме. Расстояние между кроватями увеличено для обеспечения необходимой безопасной социальной дистанции 1,5 м. Комнаты оборудованы кондиционерами, подключены к системам электричества.

Для активного отдыха на территории есть спортплощадки с тренажерами и спортивным инвентарем, отдельно построен подиум для проведения зарядки на 300 человек. В общественных местах — на подиуме для зарядки, столовой и в местах проведения мероприятий, нанесена специальная разметка, обозначающая расстояние для соблюдения социальной дистанции.

На территории организованы три лектория для проведения дискуссий со спикерами, кинотеатр и даже беседка для караоке. На форуме создан постоянно действующий пресс-центр, где будут работать представители СМИ и участники, занятые в информационном освещении форума.

В этом году гостям и участникам предложат разнообразное меню, включающее блюда для вегетарианцев и халяльной кухни.

Все дни работы «Территории смыслов» на площадке Мастерской управления «Сенеж» будут круглосуточно дежурить специалисты «скорой медицинской помощи» и МЧС России, безопасность на форуме будут обеспечивать 50 сотрудников охраны.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей». Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.

Мастерская управления «Сенеж"создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.