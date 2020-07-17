Солнечногорск, Московская область, 17 июля 2020, 14:05 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» полностью готова к проведению всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции выполнены все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора.
Официальное открытие форума состоится в субботу, 18 июля. Тогда же будет дан старт первой смены «Амбрассадоры форума». «Территория смыслов» будет проходить с 18 июля по 2 сентября 2020 года. Из-за текущей эпидемиологической ситуации во время всех шести тематических смен форума планируется проведение мероприятий в форматах оффлайн и онлайн.
Цель форума «Территория смыслов» — разработка инициативы по развитию государства и общества, развитие компетенции и навыков участников форума, формирование молодежных сообществ. Совместно с участниками организаторы форума разрабатывают предложения по проведению различных активностей и форумов в период незапланированных ситуаций — в период пандемии COVID-19.
Участниками первой смены «Амбассадоры Форума» станут 100 лучших представителей форумов 2015—2019 годов, каждый из них уже сформировал свою мини-команду из онлайн-участников «Территории смыслов» и таковых сейчас 300 человек.
Первые гости уже начали прибывать на Форум в пятницу, 17 июля. Каждого заезжающего на «Территорию смыслов» после прохождения контрольно-пропускного пункта (КПП) и досмотра багажа осматривают медики — измеряют температуру тела и проверяют наличие актуальных медицинских документов.
Все приехавшие на Форум в день прибытия сразу сдают тест на COVID-19. В целях безопасности до получения его результата участники будут находиться в комнатах, куда будет организована доставка питания. Непосредственно на площадку форума для участия в мероприятиях они смогут выйти только после получения отрицательных результатов теста. Участники во время пребывания в «Сенеже» будут сдавать тесты еще два раза — на третий день смены и в последний день перед отъездом домой.
На территории форума созданы комфортные условия для проживания гостей — построены девять четырехкомнатных домиков, каждый площадью 90 м.кв. Они рассчитаны на размещение 20 человек, но в этом году, для соблюдения требования социального дистанцирования, в них будет проживать по 10 участников и по одному волонтеру, который будет сопровождать ребят во все дни их участия в форуме. Расстояние между кроватями увеличено для обеспечения необходимой безопасной социальной дистанции 1,5 м. Комнаты оборудованы кондиционерами, подключены к системам электричества.
Для активного отдыха на территории есть спортплощадки с тренажерами и спортивным инвентарем, отдельно построен подиум для проведения зарядки на 300 человек. В общественных местах — на подиуме для зарядки, столовой и в местах проведения мероприятий, нанесена специальная разметка, обозначающая расстояние для соблюдения социальной дистанции.
На территории организованы три лектория для проведения дискуссий со спикерами, кинотеатр и даже беседка для караоке. На форуме создан постоянно действующий пресс-центр, где будут работать представители СМИ и участники, занятые в информационном освещении форума.
В этом году гостям и участникам предложат разнообразное меню, включающее блюда для вегетарианцев и халяльной кухни.
Все дни работы «Территории смыслов» на площадке Мастерской управления «Сенеж» будут круглосуточно дежурить специалисты «скорой медицинской помощи» и МЧС России, безопасность на форуме будут обеспечивать 50 сотрудников охраны.
Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей». Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.
Мастерская управления «Сенеж"создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.