Париж, , 14:04 — REGNUM Российский художник-акционист Петр Павленский, которого во Франции обвинили во вторжении в частную жизнь в связи с делом политика, бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, отказался пройти психиатрическую экспертизу. Об этом заявила адвокат подозреваемого Ясина Бурзу, сообщает сегодня, 17 июля Franceinfo.

Читайте также: Франция может пересмотреть статус беженца для акциониста Павленского

Правозащитник уточнил, что, как указано в письме судебного следователя от 6 июля, согласно условиям нахождения Павленского под судебным контролем, он должен предоставлять сведения о необходимости оказания ему психиатрической помощи каждые два месяца. Художник должен был это сделать до 15 июля, но отказался.

Также по теме: Акционисту Павленскому в Париже предъявили обвинение по делу о драке

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Париже российскому художнику-акционисту Петру Павленскому были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о «причинении ущерба в составе организованной банды». Акционист был в розыске по данному делу со 2 января 2020 года.

Павленский подозревается в том, что во время новогодней вечеринки 31 декабря 2019 года он нанёс несколько ударов ножом двум мужчинам. Сам Павленский обвинения отвергает. Ранее его обвинили по делу о распространении интимного видео, вызвавшего скандал во Франции.