Абакан, , 14:00 — REGNUM Ещё четыре случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждены в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 17 июля в республиканском правительстве.

Умерли 62-летний, 72-летний и 59-летний мужчины из Абазы, Таштыпа и Черногорска. Также скончалась 73-летняя женщина из Саяногорска. Все они имели тяжёлые сопутствующие заболевания.

Таким образом, за весь период в Хакасии скончались 26 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 17 июля коронавирус выявлен у 2520 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выявили 36 новых носителей коронавируса