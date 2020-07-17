Пермь, , 13:58 — REGNUM В Перми 17 июля с визитом находится министр транспорта России Евгений Дитрих. Он ознакомился с ходом реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Пермь», сообщает пресс-служба краевой администрации.

В аэропорту обустраивают перрон для стоянки самолетов, рулежную дорожку С. Идет подготовка к установке телетрапов. Их начнут устанавливать в конце июля. Монтаж будет длиться месяц. Телетрапы позволят пассажирам попадать из зала ожидания в самолет по теплому переходу-рукаву.

Евгений Дитрих подчеркнул, что подрядчик должен сдать объект до наступления холодов, а ускоренные темпы работы не должны негативно отразиться на качестве работы.

В свою очередь подрядчик заявил, что для ускорения темпа осуществляется переход на несколько рабочих смен. При монтаже асфальто-бетонной смеси на перроне используют редкие машины, позволяющие укладывать определенную толщину бетона и вести непрерывный лабораторный и геодезический контроль. На площадке предусмотрен уклон с лотками для сбора влаги. Это позволит бетону быть всегда сухим и готовым к работе. «Такая технология обеспечит покрытию морозостойкость и долговечность. Лет 100 пролежит», — сказал советник генерального директора компании «Стройтрансгаз» Владимир Квасов. Он пообещал уложиться в срок и сдать все работы в октябре 2020 года.

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