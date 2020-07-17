Грозный, , 13:53 — REGNUM В Чечне в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. По данным регионального управления МЧС, днем 19 и 20 июля столбики термометров в республике будут подниматься до отметки + 40… +42°С. Такая жара будет отмечаться практически на всей территории региона, кроме горных районов, сообщили 17 июля в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В связи с этим ведомство объявило экстренное и штормовое предупреждения, в которых дало рекомендации жителям Чечни, как не пострадать от сильной жары.

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Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия прогнозируются на ближайшие выходные и в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в отдельных районах Карачаево-Черкесии и Ставрополья объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом и шквалистым ветром.

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