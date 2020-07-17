Токио, , 13:53 — REGNUM За истекшие сутки в Токио было выявлено 293 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 17 июля сообщает телеканал NHK.

При этом предыдущий рекорд по числу выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в столице Японии был установлен накануне, когда было выявлено 286 новых случаев.

Также известно, что перед этим наибольшее количество заразившихся в Токио зафиксировали 10 июля — 243 зараженных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Токио подняли угрозу распространения коронавирусной инфекции на территории города до четвертого, максимального уровня. При этом в настоящее время не идет речь о введении чрезвычайного положения.