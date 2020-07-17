Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM В медицинские организации Санкт-Петербурга за неделю обратилось 615 человек, в том числе 114 детей до 17 лет по поводу присасывания клещей. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора.

С 6 по 12 июля в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 615 человек, в том числе 114 детей до 17 лет включительно.

«На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 90 человек, пострадавших от присасывания клещей», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество пострадавших регистрируется на территории Курортного района — 33 человека, Пушкинского — 14 Приморского — 13.

«За 28 неделю зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе один случай у ребенка до 17 лет, — уточнили в управлении Роспотребнадзора. — Заражение произошло на территории Ленинградской и Псковской областей».

Кроме того, зарегистрировано восемь случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе три случая у детей. Заражения этим заболеванием произошли на территории Ленинградской, Новгородской и Архангельской областей.

«Лабораториями Санкт-Петербурга исследовано 813 клещей, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в трех пробах, иксодового клещевого боррелиоза — в 158 пробах», — подытожили в ведомстве.

В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 253 человека, в том числе 117 детей до 17 лет.