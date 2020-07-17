Стокгольм, , 15:09 — REGNUM В настоящее время сотрудники полиции Швеции собирают гораздо больше информации из Facebook и Google, чем им удавалось раньше. Однако шведские правоохранители в лице следователей, занимающихся раскрытием уголовных дел, испытывают трудности в получении доступа к таким социальным сетям, как Tiktok и Snapchat, которыми активно пользуются граждане Швеции. Об этом 17 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio (SR).

Шведские полицейские и следователи требуют все большего количества информации от крупных технологических компаний, чем когда-либо прежде. Так, только за прошедший год правоохранители запросили доступ к более чем трем тысячам учетных записей в таких социальных сетях и медиа, как Facebook, Instagram и Youtube.

Тем не менее, не все мессенджеры и онлайн-платформы так легкодоступны для шведских полицейских.

«Молодежь и другие пользователи переходят с одних на другие, и иногда это может происходить довольно быстро», — объясняет Бу Норгрен, глава центра Полиции Швеции по борьбе с IT-преступлениями, добавив, что такие социальные сети, как Snapchat, Kik, Discord и Tiktok, до сих пор не наладили сотрудничество с правоохранителями для предотвращения и раскрытия преступлений.