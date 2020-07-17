Стокгольм, , 14:33 — REGNUM Замеры Агентства общественного здравоохранения Швеции, главного ведомства по отслеживанию распространения коронавируса в стране и борьбе с его последствиями, свидетельствуют о том, что иммунитет к COVID-19 среди жителей Стокгольма может достигать 40%. Об этом 17 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Пандемия коронавирусной инфекции потребовала от правительств многих стран экстренных действия под прессом растущей ответственности за жизни граждан. Многие страны ввели жесткий карантин, сопровождаемый локдауном. Швеция пошла другим путем, за что многажды была раскритикована как шведскими политиками, так и многими мировыми средствами массовой информации. Считалось, что шведские власти преследовали стратегию достижения так называемого «стадного иммунитета».

Однако новые данные, поступающие из Агентства общественного здравоохранения Швеции, показывают, что стадный иммунитет не иллюзия, так как его, действительно можно достичь. Как сообщают в своей статье журналисты Sveriges Radio, он появляется, когда примерно 40−45% населения устойчивы к заболеванию.

Таким образом, с эпидемиологической точки зрения Стокгольм вплотную подошел к «границе отсечения», после чего, как предполагается, развитие распространения коронавируса будет не таким сильным, как весной этого года.

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