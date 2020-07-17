Нур-Султан, , 13:46 — REGNUM Представитель отраслевого профсоюза работников медицины и смежных отраслей QazMed Алиакбар Матишев предложил приравнять медицинских работников к спасателям. Об этом он заявил 17 июля на брифинге.

По его словам, многие медики месяцами не видятся со своими близкими и не имеют доступа к мобильным телефонам, работая в специальных костюмах. Матишев также предложил приравнять коронавирус к профессиональному заболеванию.

Представитель профсоюза добавил, что на время пандемии медработники смогут получить все меры социальной поддержки, что и спасатели. Матишев также предложил открыть группы в детских садах для детей медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июля в Казахстане выявили 66 895 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 256 человек, скончались 375 пациентов.

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