Кампала, , 13:46 — REGNUM Полиция Кампалы арестовала более 30 человек, которых обвинили в нарушении президентских и министерских руководящих принципов социального дистанцирования и комендантского часа. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По словам представителя столичной полиции Кампалы Патрика Оньянго, жители были арестованы во время просмотра матча Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль» в городе Вандегея округа Кампала.

«Они были обвинены в неповиновении приказам правительства и совершении действий, которые могут привести к распространению коронавируса», — сказал он.

Господин Оньянго сказал, что задержанные содержатся в полицейском участке Вандегеи.