Киев, , 13:45 — REGNUM За истекшие 24 часа в вооружённых силах Украины (ВСУ) было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ на странице в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что четыре человека из данного числа госпитализированы и ещё семь — проходят лечение дома, состояние всех новых зараженных SARS-CoV-2 оценивается как удовлетворительное.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в ВСУ в общей сложности 130 заразившихся коронавирусной инфекцией, ещё 503 человека вылечились от нового заболевания и пять — скончались от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Литвы было выявлено шесть новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.