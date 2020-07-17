Петрозаводск, , 13:44 — REGNUM В Республике Карелия задержан председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от своего заместителя Валерия Матвеева. Об этом 17 июля сообщает издание «Столица на Онего».

«В настоящее время в кабинете Боднарчука в Петросовете проходят обыски. Следователи туда пришли после того, как задержанный Матвеев признал свою вину», — говорится в сообщении.

Как стало известно, зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев и фактический руководитель занимающегося строительством ООО «Полит-Консалт» Александр Ивин заключили досудебное соглашение со следствием.

Напомним, Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передал Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО «Рк-Реновация» Николай Кротов.

Деньги полагались за повышение этажности в жилом комплексе «Черника» на улице Балтийской в Петрозаводске — решение планировалось продавить вопреки протестам местных жителей.