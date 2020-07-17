Махачкала, , 13:47 — REGNUM Представители добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» планируют провести в Дагестане обучающие семинары по детской безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в пресс-службе министерства по делам молодежи республики по итогам встречи сотрудников ведомства с региональными представителем движения Даниялом Османовым.

Участники встречи, в частности, обсудили вопросы взаимодействия поискового отряда с региональными организациями и вовлеченности молодежи в движение, возможность участия отряда в грантовых конкурсах и другое. Так, было отмечено, в планах отряда проведение в сотрудничестве с молодежным ведомством слетов, образовательных площадок и квестов, тренирующих поисковые навыки.

«В следующем [2021] году мы хотим провести обучение по детской безопасности, где инструктора будут проводить соответствующую работу с детьми: разъяснять им азы правил безопасности, рассказывать о действиях, которые надо предпринять в случае, если ребенок потерялся в незнакомой местности», — рассказал Османов.

Добавим, что в Дагестане отряд «Лиза Алерт», созданный в 2010 году, работает около двух лет. За это время представителями движения было проведено порядка 150 поисковых операций.