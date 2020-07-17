Тегеран, , 13:35 — REGNUM В иранской провинции Хузестан на юго-западе страны недовольные экономической ситуацией в Исламской Республике вышли на улицы. Об этом сообщил новостной канал Al Arabiya.

Так, несанкционированную акцию протеста небольшая группа людей устроила накануне вечером, 16 июля, на площади в центре города Бехбахан. По данным телеканала, силовики для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух.

По заявлению главы городской полиции Мохаммада Азизи, стражи порядка сначала пытались уговорить митингующих разойтись. Однако они продолжали сканировать провокационные лозунги, поэтому полиция приняла решение их разогнать. Он отметил, что в результате никто не пострадал.