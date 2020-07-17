Джакарта, , 13:35 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Индонезии подтвердили, что военный корабль, затонувший в северо-восточных водах острова Кангеан в Яванском море 14 июля 2020 года, пригоден к эксплуатации, сообщает индонезийский информационный портал Medcom.

«Несмотря на то, что короблю почти 42 года, судно все еще пригодно для использования», — пояснил начальник информационной службы военно-морского флота Индонезии Мохаммад Заенал.

По его словам, в настоящее время ВМС расследует затопление военного корабля в Джакартском заливе. Предположительно, корабль затонул после того, как получил пробоину. Судно лежит на глубине 90 метров.

Напомним, инцидент произошел утром 14 июля 2020 года, когда высота волн стала достигать 2,5−4 метров. Все 55 членов экипажа военного корабля были спасены.