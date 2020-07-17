Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM В вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции важна профилактика. Об этом 17 июля в Екатеринбурге заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Испытывать стационары на прочность — это худший путь, лучше профилактировать», — сказал чиновник. Он также добавил, что соблюдение масочного режима и санитарного дистанцирования даст возможность справиться с распространением COVID-19, а также выиграть время до момента появления вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Мурашко посетил Свердловскую область. Он, в частности, отметил, что за рубежом интересуются российским опытом борьбы с коронавирусом.