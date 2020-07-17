Томск, , 13:27 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Томской области выявлено 3314 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 52 новых случая заражения, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

Из новых заразившихся у одного человека диагностирована пневмония, у 28 — признаки ОРВИ. У 23 человек нет симптомов.

Выздоровели 1836 человек, в том числе 29 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за всё время скончались 25 пациентов с SARS-CoV-2.

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