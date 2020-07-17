Дамаск, , 13:28 — REGNUM Почти 90 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки. Об этом 17 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 89 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 27 женщин и 45 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 766 человек, в число которых входит 56 170 женщин и 94 979 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили десять нарушений перемирия в арабской республике.