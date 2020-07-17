Нур-Султан, , 13:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана объединит статистику по коронавирусу и по пневмонии. Об этом 17 июля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой во время прямого эфира в службе центральных коммуникаций.

По его словам, министерство объединило новые подходы к учету и формированию статистических данных. В частности, новые случаи коронавируса объединят со случаями пневмонии, при которых тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Случаи пневмонии будут объединены тогда, когда медики выявят у пациентов клинические и эпидемиологические признаки коронавируса. Новый подход планируется внедрить с 1 августа, сообщил Цой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обнародовать все данные о ситуации с коронавирусом.

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