Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM В Ростовской области с 20 июля возобновит работу ряд организаций, ранее приостановившие свою деятельность из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Очередное снятие ограничений анонсировал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

В частности, возобновят свою работу музеи и учреждения культуры и досуга. При этом должны быть исключены встречные потоки посетителей, организованы раздельные входы и выходы. Поисковым отрядам разрешат вновь приступить к поиску останков павших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной армии. Открыться смогут все объекты розничной торговли непродовольственными товарами.

При этом работа всех предприятий и организаций должна проводиться с соблюдением всех санитарных требований.