Черкесск, , 13:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии улучшается в течение последнего месяца. В республике выздоровели уже 62% пациентов, заразившиеся коронавирусом.

За минувшие сутки прирост числа выздоровевших составил 33 человека. Общее число выписанных после выздоровления достигло 2612 человек. Такие данные привел 17 июля федеральный оперативный штаб.

«В Карачаево-Черкесии уже месяц наблюдается постепенное снижение больных коронавирусом и можно с уверенностью говорить не только о положительной динамике, но и стабилизации ситуации. Снижается количество инфицированных, а число выписанных из госпиталей в сутки намного превышает число госпитализированных», — написал на своей странице в Instagram глава республики Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, комментируя свое решение о переходе 17 июля к третьему этапу снятия ограничений.

Вместе с тем число вновь выявленных носителей коронавируса в КЧР также остается достаточно высоким. Так, 17 июля оперштаб сообщил о 28 новых пациентах с COVID-19. Не изменилось за последние сутки количество умерших — 20 человек. Это самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.