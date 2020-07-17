Уфа, , 13:22 — REGNUM Порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки на территории республики ожидается сильная жара до 40 С, шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду и грозы.

Отмечается, что в большинстве районов сохранится аномально жаркая погода. А в южных районах республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

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