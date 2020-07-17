Дамаск, , 13:18 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили десять нарушений перемирия в арабской республике. Об этом 17 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что четыре факта было отмечено в провинции Идлиб, еще четыре — в провинции Латакия и еще два в провинции Алеппо.

Также указывается, то представители Турции за этот же период зафиксировали одно нарушение режима перемирия на сирийской территории в провинции Латакия.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено две акции гуманитарного характера: в населенном пункте Эт-Табия в провинции Дейр-эз-Зор было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны; и в населенном пункте Хардетнин в провинции Алеппо было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что в Сирии в провинции Хама была совершена атака неизвестных беспилотников, которую отразили системы противовоздушной обороны страны.