17 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Наталья Стрельцова, Екатерина Калаева, , 17:19 — REGNUM Московские пляжи находятся на территории оборудованной зоны отдыха, где можно не только позагорать или искупаться, но и заняться спортивными играми или уединиться с удочкой в тени деревьев. Многие пляжи Москвы еще закрыты для посещения в связи с ограничительными мерами, но люди, изнывая от жары, могут себе позволить окунуться в воду.

Серебряный бор — один из популярных пляжей в Москве. Добраться до него удобнее всего от станции метро «Полежаевская». Выход № 5 находится в нескольких метрах от остановки, где пассажиры могут дождаться любой троллейбус, кроме 43-го. До пляжа возможно дойти пешком.

Пляж «Серебряный бор — 3» является бесплатным местом для отдыха. Он оборудован лежаками и душевыми, а в качестве досуга, например, в ненастную погоду можно выбрать между площадкой для волейбола и лодочной станцией. Вдоль реки встречается несколько табличек с надписью: «Купаться запрещено». Это не останавливает туристов. Даже в пасмурную погоду в воде встречаются немногочисленные взрослые и даже дети. Добраться можно от метро «Полежаевская» на автобусе 390 до остановки «Серебряный бор (пляж № 3)» это 4-я линия Серебряного бора, 15.

Пляж располагает наличием пронумерованных беседок, доступных для отдыха. Однако приезжающие предпочитают лежать на собственных пледах или полотенцах, выбирая место поближе к воде. На пляже созданы комфортные условия для детей: есть детская площадка, но маленькие отдыхающие предпочитают качелям и горкам наблюдение за утятами, которые в большом количестве встречаются в летнее время недалеко от воды. Пляж открыт с 9 утра до 9 вечера.

До пляжа «Серебряный бор — 2» доехать можно на 309-й маршрутке до улицы Таманская, 44, а от метро «Полежаевская» или МЦК «Хорошево» на автобусе Т21, до конечной остановки или на троллейбусе 20. Местные жители утверждают, что самым популярным местом для отдыха остается пляж 3. Что касается второго пляжа, недалеко от него находится остановка «Берег Москвы-реки». Популярным развлечением здесь стали прогулки по воде. Теплоход останавливается как раз у второго причала, с которого можно присоединиться к судну.

Пляж «Левобережный» находится в Ховрино на берегу Москвы-реки. На территории расположено множество зон отдыха, включающих в себя площадки для пляжного волейбола и футбола, лежаки, а также детские площадки с горками и качелями. Вдоль берега расположен деревянный настил, на пути которого встречаются удобные раздевалки, а также точки питания, включающие в себя киоски с мороженым и фаст-фудом.

На данный момент спуск к воде огорожен, а о запрете купаться напоминают надписи вдоль берега. Несмотря на это, даже в пасмурную погоду встречаются катающиеся на велосипедах и самокатах люди с детьми, а также выгуливающие собак местные жители.

До пляжа легко добраться пешком — он расположен в 15 минутах от метро, если идти прямо по Прибрежному проезду. Для желающих сэкономить время от станции метро «Ховрино» до «Левобережного» довезут автобусы 958 и 739. Путь от остановки «Гостиница Союз» через парк займет около пяти минут. Пляж находится по адресу Прибрежный проезд, 5−7.

В парке «Тропарево» расположен оборудованный раздевалками и деревянными лежаками песчаный пляж. Деревянный причал и лестница, где можно спуститься в воду или взять лодку на прокат, или детскую машинку и прокатиться по дорожкам парка. В парке оборудованы волейбольные площадки, лавочки, есть кафе.

Парк граничит с территорией ландшафтного заказника «Теплый Стан» на юго-западе Москвы. Добраться можно от метро Теплый стан на автобусе 338 до остановки «Микрорайон 8А Теплого Стана», ул. Академика Виноградова, 12.

«Мещерское» — зона отдыха с купанием расположена за МКАД на юго-западе от Москвы. Добраться можно от метро «Озёрная» или «Говорово» на автобусе 883 до остановки «Мещерский пруд». Вход бесплатный.

Уютно оборудованная зона отдыха, песчаный пляж, беседки, навесы, лежаки и лавочки. Есть детская площадка с качелями и каруселями. Изогнутые деревянные дорожки красиво огибают пруд. Рыбаки, пользуясь прохладой, занимаются любимым делом, снимая с крючка карасей.

Зона отдыха «Терлецкая дубрава» расположена в лесопарке на востоке Москвы — метро «Новогиреево», Свободный проспект, 2А. Пруд, лавочки спортивные и детская площадки, а можно взять на прокат велосипед и машины для детей. Купаться в пруду сейчас запрещено, но на песчаном пляже в теплую погоду много посетителей.

«Голицынский пруд» — зона отдыха без купания, он расположен в «Парке Горького» на Пушкинской набережной. Красивый вид, лавочки, кафе, где можно уютно отдохнуть с друзьями и всей семьей. Купаться в пруду нельзя, зато можно кататься на катамаранах и любоваться окрестностями.