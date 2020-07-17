Москва, , 13:13 — REGNUM На уходящей неделе российские телеграм-каналы рассказали о странном новом рекорде Челябинска, загадочных кругах под Воронежем и не менее загадочном граффити во Владивостоке. Читайте в нашей подборке все самое интересное и любопытное из Telegram-каналов страны.

Центральный федеральный округ

В Москве появился необычный «танцующий светофор». Он расположен возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина. Работает он так: любой желающий может зайти в специальную кабину и исполнить танец. «Московские новости» пишут, что движения будут отображаться при красном сигнале на дисплее светофора.

В центре Москвы прохожие увидели весьма необычную картину. В окне первого этажа в доме на Патриарших за решеткой прогуливалась пума. «У кого-то в окне гуляет необычная киса», — отметила «Москва сейчас».

»Черноземец» рассказал про загадочные круги на полях пшеницы в Воронежской области. Ими уже заинтересовались федеральные каналы. «Версий их появления много. Однако, в НЛО сейчас уже никто не верит. Большинство считает, что это чьи-то шутки или пшеницу так уложил ветер. Есть и юмористы, считающие, что круги «вытоптали» ежи», — иронизирует канал. Между тем, похожие круги здесь уже появлялись пять лет назад. Тогда траву на поле специально покосили кругами, чтобы из нее успела убежать живность — зайцы, хорьки и куницы.

Северо-Западный федеральный округ

В Петергофе совершен странный акт вандализма. Кто-то выломал у статуи Венеры Медицейской четыре пальца на одной из рук. «Администрация музея-заповедника говорит, что хулиганов охрана не заметила. В полицию подавать тоже не будут, сообщат в Минкультуры и, скорей всего, просто восстановят», — пишет FlashPiter.

Петербургские каналы обсуждают фото, на котором бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, заросший бородой, в облачении священнослужителя участвует в какой-то церковной церемонии. «Ночной губернатор» считает, что деятельность чиновника была столь нетривиальной, что для искупления грехов ему нужно как минимум «в пустыню, отшельником».

В Мурманской области прозвучало необычное предложение объявить регион территорией радуги. Летом радугу здесь можно увидеть почти каждый день, передает «Мурманский дурДом». Пока непонятно, привлечет ли это туристов.

Приволжский федеральный округ

В Татарстане подсчитали число жертв коронавируса и число утонувших — и пришли к неутешительному выводу. За время пандемии от ковида в республике скончалось 23 человека, а утонуло только в июле 24 человека. «Вода страшнее вируса? Если это так, то пора вводить самоизоляцию от пляжей, обязательное ношение спасательных жилетов и купание по смс-пропускам», — предлагает «Чаян».

В Марий Эл этноблогеры создали необычный объект — котокарту. На карте России отметили около трех десятков кошачьих достопримечательностей: скульптуру «Йошкин кот» в Йошкар-Оле, памятник черной кошке в Калининграде, котов-хранителей Эрмитажа и другие кото-объекты. «Упомянули и Кота Казанского в Татарстане. Он стал источником вдохновения для телеграм-канала с аналогичным названием. А во Владивостоке, следуя логике и традициям, посвятили памятник корабельному коту», — пишет «Итиль».

На этой неделе в СМИ появилась информация, что к 300-летию основания Перми, которое будут отмечать в 2023 году, Банк России может выпустить памятную монету. «Пермский глобус» встретил эту новость язвительно: «У нас нет четкой стратегии празднования 300-летия. Большая часть запланированных объектов, скорее всего, построена не будет, но у нас будет монета!»

Уральский федеральный округ

«Старику Гиннесу на заметку. В Челябинске новый дурацкий рекорд», — пишет «Е-область». Один из застройщиков расставил во дворе жилого дома почти сто запрещающих дорожных знаков, которые не оставили автомобилистам ни кусочка земли. Жильцы взбунтовались и обратились в прокуратуру, которая встала на их сторону. Теперь строителям придется демонтировать десятки знаков «остановка запрещена» и «работает эвакуатор».

Тем временем на Ямале завершился отопительный сезон. «Особенно забавно читать такие новости свердловчанам, челябинцам и курганцам, измученным небывалой жарой», — отмечает «Упорный край».

Сибирский федеральный округ

Здание Омского кадетского военного корпуса закрывают на реконструкцию. Воспитанники проведут ближайший учебный год в Севастополе и Кемерове. Местные каналы пишут, что это уже третье знаковое для Омска здание, которое за последнее время пришло в негодность. Ранее невозможно стало эксплуатировать ледовый стадион «Арена Омск» и Спортивно-концертный комплекс им. В. Блинова. «Такими темпами в целях оптимизации и в связи с нехваткой средств Омск и Омская область целиком перейдут на удаленку. И будут управляться нынешним руководством дистанционно. С помощью мобильных приложений «Губернатор» и «Мэр», — печалится «Сибирский панк».

Житель Новосибирска выложил в соцсети фото, на котором он позирует с пойманным в Оби крупным осетром. Молодой человек, вероятно, хотел, чтобы ему позавидовали, но фото увидели сотрудники Росрыболовства и пожаловались в МВД. Если проверка установит, что это краснокнижный осетр, то новосибирцу грозит уголовное дело. «Со времен Герострата не перевелись люди, для которых желание прославиться важнее сопутствующих наказаний. Особенно много геростратов среди рыбаков», — пишет «Страновед».

Южный федеральный округ

«Типичный Краснодар» передает, что в летящем в Сочи самолете с потолка, к ужасу пассажиров, пошел «дождь». Пассажирам пришлось лететь до аэропорта под зонтиками.

Краснодарская гордума приняла новую редакцию правил благоустройства. Среди прочего в документе говорится, что стеклянные двери в подъезды предпочтительнее железных: это и безопаснее, и красивее. «Кубанская телега» попыталась мысленно вписать стеклянные двери в существующие здания и испугалась увиденного: «Спору нет, дверь из стекла красивее, чем огромный серый прямоугольник. В лучшем случае чистый, в худшем — заклеенный объявлениями и исписанный последними словами. А еще за такой дверью должен быть чистый и ухоженный подъезд. А пока я представила хрущевки Гидростроя с прозрачными дверями — и это какой-то сюрреализм».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске оригинально привлекли внимание к проблемам города и сделали картинки по образцу знаменитой серии «Love is…». Вместо «Любовь — это мыть по очереди посуду» изображен местный колорит. «Вроде все миленько: прогуляться после дождя по Курортному бульвару, кататься на великах или провожать ее домой ночью», но сопровождается такое описание указанием на городские проблемы: если по Курортному бульвару после дождя, то на лодке; если целоваться при луне, то из-за того, что отрубили свет. «Беспощадная сатира по-кисловодски», — считает «Большой Ставропольский канал».

Дальневосточный федеральный округ

Art Sakhalin обратил внимание на злободневную надпись-граффити, которая появилась на набережной Владивостока по случаю ареста хабаровского губернатора: «Furgal-free». «Знатоки английского языка из Владивостока радуются, что в них нет Фургала? Sugar-free. Furgal-free. Диетические какие-то». В самом деле, очень странная надпись.

В Магаданской области окончательно распоясались медведи. Медвежонок-подросток разогнал участников пикника, залез на стол, доел продукты и никак не отреагировал на продемонстрированные ему палку, нож и ружье. «Возможно, наглость подростка объясняется его уверенностью в том, что из-за кустов за ним наблюдает мама. В этом случае отдыхающие легко отделались», — предполагает «Смотровая вышка».

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.