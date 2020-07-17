Тюмень, , 13:13 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 июля зарегистрировано 4451 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2867 человек, 22 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 17 июля 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.