Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Бывший секретарь суда Александр Эйвазов подал исковое заявление к ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФСИН России, первому отделу полиции УМВД России по Адмиралтейскому району города, МВД России, Городской психиатрической больницы № 6» и Министерству здравоохранения РФ за допущенные нарушения в условиях его содержания во время расследования его уголовного дела. Причиненный ущерб он оценил на сумму более чем 642 тыс. рублей. Об этом 17 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, бывшего секретаря Октябрьского районного суда Александра Эйвазова полностью оправдали с правом на реабилитацию в связи с отсутствием состава преступления, после того как его признали виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия за неподписанный протокол и приговорили к одному году десяти месяцам колонии-поселения.

Затем мужчина обратился в Колпинский районный суд с исковым заявлением к ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. СПб и ЛО, ФСИН России, 1-му отделу полиции УМВД России по Адмиралтейскому району г. СПб, МВД России, СПб ГКУЗ «ГПБ № 6» (стационар с диспансером) и Министерству здравоохранения РФ.

Истец просит взыскать с России в лице главных распорядителей бюджетных средств ФСИН России, МВД России, Минздрава России солидарно 642 160 рублей компенсации за нарушение установленных законодательством и международными договорами РФ условий содержания Эйвазова в вышеуказанных учреждениях.

«К производству заявление пока не принято», — уточнили в пресс-службе.