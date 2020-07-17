Вильнюс, , 13:08 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено шесть новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящён борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных в республике случаев заражения стало составлять 1908.

Кроме этого, указывается, что за истекшие сутки суммарное количество летальных исходов в Литве не изменилось и по-прежнему составляет 79 пациентов при 1595 вылечившихся от нового заболевания.

При этом отмечается, что за все время эпидемии в стране был проведен 476 121 тест на коронавирус, 3317 из которых — за минувшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Польши было выявлено 353 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.