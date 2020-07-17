Москва, , 13:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее переболевший COVID-19, призвал не запускать течение болезни. Об этом он заявил 17 июля в интервью «Авторадио».

"Совет, конечно, — не запускать, не надеяться на чудо», — сказал Песков.

По его мнению, если температура выше 37 градусов держится несколько дней, нужно «каким-то образом» пройти компьютерную томографию, чтобы не упустить начало пневмонии. Он добавил, что в его случае двусторонняя пневмония была выявлена вовремя.

Главное — не допустить момента, когда человек начинает задыхаться. Лёгкие не сразу реагируют на лечение, в объём пораженных тканей очень быстро растёт.

Врачи, добавил представитель Кремля, теперь уже лучше понимают, как именно нужно лечить эту болезнь.

Как сообщало ИА REGNUM, о пневмонии у Пескова и его жены Татьяны Навки стало известно в мае. Выписали пресс-секретаря президента 25 мая.

Читайте также: Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой