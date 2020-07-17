Черкесск, , 13:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создадут центр, в котором будут проходить реабилитацию жители, переболевшие COVID-19. Об этом 17 июля сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Готовим к открытию первый в республике реабилитационный центр для восстановления здоровья переболевших коронавирусной инфекцией», — написал руководитель субъекта на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии в связи с улучшением обстановки с заболеваемостью COVID-19 был закрыт госпиталь, принявший первых пациентов с коронавирусом. Он был развернут на базе Республиканской инфекционной клинической больницы и центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

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